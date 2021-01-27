Мужчины умирают от последствий ковида почти в два раза чаще женщин. Как так получается?

врачи

Специалисты Йельского университета объяснили, что женщины, в отличие от мужчин, имеют две Х-хромосомы с генами, которые отвечают за регулировку иммунного ответа. Женский половой гормон эстроген тоже играет защитную роль, поскольку умеет блокировать рецептор, который SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки.

Эстрогены — это группа женских гормонов, вырабатываемых, главным образом, в фолликулах яичников. Небольшое количество эстрогенов вырабатывается также в ткани яичек у мужчин, а еще в коре надпочечников — у тех и других.

Мужские гормоны андрогены, напротив, усиливают способность вируса инфицировать клетки, отметили ученые.

Кроме того, с возрастом представители сильного пола теряют первичный иммунный ответ на вирус. У них, к тому же, часто фиксируют чрезмерную компенсаторную реакцию, проводящую к цитокиновому шторму.

Одно из самых опасных осложнений при COVID-19 — цитокиновый шторм. Цитокины играют важную роль в работе иммунной системы, но при гиперцитокинемии они активируют иммунные клетки в очагах воспаления, что приводит к высвобождению все новых порций цитокинов. Такой замкнутый круг приводит к разрушению тканей и может закончится летальным исходом.

Доктор Комаровский назвал способ снизить риск заражения коронавирусом. По его словам, «отследить» увеличение риска заражения в закрытых помещениях можно при помощи приборов, измеряющих концентрацию углекислого газа.