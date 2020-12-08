По словам медиков, при коронавирусной инфекции не всегда есть сильный жар: у ряда пациентов, наоборот, наблюдается понижение температуры тела до 35 градусов. Известно, что два ключевых признака заболевания — потеря обоняния и высокая, трудносбиваемая температура.

градусник

Средняя температура тела большинства людей колеблется в пределах 36,5 — 37,2 градусов по Цельсию. Этот показатель является нормой. Низкая температура тела – падение температуры тела ниже 35 градусов. Ее также называют гипотермией.

Низкая температура при коронавирусе является довольно редким явлением, но все же оно есть. Встречается такой признак чаще всего у пожилых людей. Нужно понимать, что у них иммунная система дает сбой и как бы отключает защитную функцию.

Еще пониженная при коронавирусе температура встречается у детей. Здесь немного другой процесс: детский организм очень лабильный, иммунитет крепкий и быстро реагирует на все изменения. Известно, что дети в своем большинстве переносят болезнь очень легко.

По словам медиков, пониженная температура обычно бывает у пациентов с циррозами, поскольку именно печень отвечает за «отопление» организма. Как только в работе этого важнейшего органа происходит сбой, температура снижается. Еще такое явления наблюдается при больной щитовидке, а именно гипотиреозе.

Пониженная температура может быть также врожденной, то есть человек не испытывает никаких неудобств.

Ранее сообщалось, что хоть признаки заражения коронавирусом отсутствуют у бессимптомных носителей, однако в организме у них все равно находятся патогены. Последствия болезни могут проявиться позже в неприятном виде.