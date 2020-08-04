Вакцина от коронавируса нового типа пока будет недоступна для детей, поскольку по закону препарат должен сначала пройти полный цикл испытаний на взрослых. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

прививка

По его словам, на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, когда он прошел полный цикл испытаний на взрослых, поэтому, когда закончится третья фаза испытаний, ученым разрешат «исследование 18–».

Эксперты отмечают, что пока рано говорить о применении вакцины у детей, но они и не являются группой риска, поскольку легче переносят заболевание.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины завершились, и сейчас готовится пакет документов для ее регистрации.

Как уже отмечалось, первыми прививку от COVID-19 должны получить лица из групп риска: учителя, пенсионеры, а также люди, работающие на больших стройках, проживающие в общежитиях или казармах.

Мурашко говорил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной. По его словам, за время пандемии число сторонников такой меры выросло.

Кроме того, депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал, когда ждать вакцину от коронавируса, и кого будут прививать в первую очередь. Он считает, что к тотальному прививанию населения от инфекции стремиться никто не будет, в этом нет нужды.