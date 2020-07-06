Как отметил онколог Владислав Саржевский, в нашей стране наблюдается рост заболеваемости меланомой.

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— Официальная статистика: 4–5 случаев на 100 тысяч населения. Здесь две основные причины. Во-первых, растет выявляемость заболевания. Второй фактор — изменение культуры и образа жизни россиян, — отметил медик.

Дело в том, что россияне стали чаще путешествовать в южные страны, где слишком много солнца. Кожу следует беречь от ультрафиолетового излучения, но многие пренебрегают этим правилом.

По словам Саржевского, человек рождается без единого родимого пятнышка, а появление родинок является результатом взаимодействия с солнечной радиацией. Именно родинка может перерасти в меланому.

По мнению онкологов, взрывному росту меланомы не только в России, но и во всем мире способствовала мода на солярии. Это прямая взаимосвязь, доказанная клиническими исследованиями.

Меланома – злокачественная опухоль, возникающая из меланоцитов – клеток, содержащих темный пигмент меланин. В 90% случаев она локализуется на кожных покровах. Меланома является одной из самых агрессивных форм злокачественных опухолей у человека, она характеризуется быстрым ростом и высоким потенциалом метастазирования.

Как сообщалось ранее, самым распространенным видом онкозаболевания в России в прошлом году стал рак кожи и меланома. Второе место занял рак молочной железы, третье — рак легких. Если брать структуру смертности, то на первом месте — рак легких, на втором — желудка, на третьем — ободочной кишки.