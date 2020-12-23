Разработчика вакцины «Спутник V», руководителя центра Гамалеи Александра Гинцбурга спросили, почему в одной семье, члены которой находятся в тесном контакте, коронавирусом заболевают не все. И дело даже не в детях, про которых говорят, что они переносят инфекцию бессимптомно: бывает, что тяжело болеет муж, а жена, которая за ним ухаживает, не заражается.

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Гинцбург объяснил, что люди, которые не болеют, имеют высокий уровень интерферона. Речь идет о белке, который характеризует врожденный иммунитет. Еще интерферон повышен у людей, которые, может, и не обладают от рождения крепкой иммунной системой, но ведут многие годы здоровый образ жизни: правильно питаются, у них налажен сон, имеются хорошие физические нагрузки, они избегают стрессов или просто адекватно на них реагируют.

Как ранее отмечал Гинцбург, полный запрет на алкоголь во время вакцинации не обязателен. Однако в течение трех дней после прививки выпивать не следует. Это правило действует при любой прививке, не только от коронавируса.

По словам известного инфекциониста Евгения Тимакова, через пять-семь лет коронавирус видоизменится. Ведь вирусы постоянно мутируют, при этом их «задача» — выжить, а не убить носителя. Инфекция через какое-то время будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений, подчеркнул Тимаков.