Известно, что распространение COVID-19 началось в Китае, однако сейчас там фиксируют лишь несколько десятков новых заражений за сутки, тогда как во многих странах показатели заболеваемости бьют даже весенние рекорды. Почему так получилось?

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Известный российский вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что это не связано с недостоверными статистическими данными. По его словам, «если бы были тысячи, то мы бы об этом знали». То, что в Китае все относительно спокойно, связано с высокой дисциплиной и эффективностью карантина. Альтштейн отметил, что власти смогли «задушить эпидемию в зародыше», ведь для населения этой страны характерна большая дисциплина по сравнению со странами Европы и России.

По мнению других экспертов, причиной низкой заболеваемости в стране также может быть то, что Китай практически полностью закрыл границы.

Вспышку пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксировали в декабре 2019 года. В январе в Китае закрыли родину 2019-nCoV — Ухань, где были обнаружены первые зараженные. Там ввели полную самоизоляцию, на два месяца остановили работу общественного транспорта. Были закрыты все заведения, непродуктовые торговые объекты, образовательные учреждения.

По мнению российских вирусологов, рост заболеваемости коронавирусом в РФ продолжится, по оптимистичному прогнозу, три недели. По пессимистичному — переломного момента придётся ждать до конца года.