В Минздраве не раз предупреждали, что заразиться коронавирусом в больнице гораздо проще, чем в магазине или другом общественном месте. Если к скоплению больных в одном месте добавить плохую организацию — риск становится еще выше.
Соцсети переполнены рассказами о грубости сотрудников регистратуры, о потерянных медицинских карточках, люди публикуют фото больничных очередей, в которых соблюдать социальную дистанцию невозможно. Собеседник «Рамблера» столкнулся с похожими проблемами в московской городской клинической больнице имени Демихова (бывшая ГКБ № 68).
В июне главврач этой больницы Сергей Переходов рассказывал «Российской газете», что и после окончания острой фазы эпидемии в 68-й будет действовать масочный режим, требование о социальной дистанции сохранится, а госпитализировать пациентов будут через отдельный вход, с интервалами не менее 15 минут и дезинфекцией в эти промежутки.
В действительности, по словам собеседника «Рамблера», далеко не все из этого соблюдается.
«На деле — охрана без масок, пока ищешь корпус (территория не огорожена, как в других больницах) заходишь в тамбуры с родственниками без масок, за этим вообще не следят», — заявил он.
Еще одна проблема — работа справочной, которая «справок не даёт»: в отделение дозвониться сложно, если дозваниваешься — тебе хамят, а информацию надо выпытывать. Видеосвязи, как во многих других больницах, там нет. Сканы медицинских документов, необходимых для анамнеза, по электронной почте отправить нельзя — родственникам приходится по старинке привозить их.
Собеседник рассказал о случае, когда пациенту ГКБ № 68 поставили три разных диагноза за две недели, в итоге перевели в другую больницу, где взятый в первый же день анализ выявил у него коронавирус. Близкие уверены, что заразился он именно в 68-й: пациент попал туда без сознания, сначала речи о ковиде не было вообще.
Также в ГКБ № 68 родных пациента просили привезти для него средства личной гигиены. По словам медицинского юриста Полины Габай, требовать от родственников купить лекарства и расходные материалы — незаконно, если человек лечится по ОМС.
«Больница должна быть обеспечена необходимыми для ее работы лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Оказание надлежащей медицинской помощи очевидно предполагает их использование, и это обязанность учреждения — предоставить лечащим врачам расходный материал в необходимом объеме», — подчеркивает она.
Габай добавила, что лечащие врачи не имеют отношения к обеспечению больницы, за оснащение отвечает руководство. Если каких-то расходников не хватает — врач должен подать заявку на имя заведующего отделением.
«Но есть и другая реальность. Больницы в основном строго ограничены рамками ОМС, и им элементарно не хватает средств на поддержание полноценного оснащения», — заключила юрист.
Как писал «Рамблер», вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев в беседе с «РГ» отмечал, что врачи сейчас работают «фактически в условиях войны». Он подчеркивал, что обеспечить нормальную работу больниц, защиту персонала и пациентов от заражения должен руководитель.
«С другой стороны, я понимаю коллег: в некоторых случаях выше головы не прыгнешь. Ресурсов, в том числе финансовых, может остро не хватать», — объяснял Дорофеев.
По его мнению, внутрибольничные заражения будут распространенной проблемой, пока не появятся экспресс-тесты на коронавирус.
На разных ресурсах можно найти похожие отзывы о ГКБ № 68. «Рамблер проверил, что о ней пишут на портале „ПроДокторов“, »Отзовике», Google-отзывах и «Яндекс. Картах» (орфография и пунктуация авторов сохранены):
«Сестру повезла скорая в эту больницу. Диагноз — вирусная пневмония с неподтверждённым коронавирусом. Ужас! Отвратительная организация приёма и размещения вплоть до угрозы здоровью пациентов. Наплевательское отношение к больным. В приёмном отделении с температурой и одышкой и аритмией она провела 7 часов в окружении изнемогающих кашляющих людей. За это время у неё не было возможности помыть руки. Дезинфицирующих растворов нет. Масок нет»
«Никакой санитарии, заходишь на этаж с лестницы вонь стоит такая, что дышать нечем, бахилы никто не надевает, проходной двор. Больные немощные старики лежат в коридорах»
«У меня тут умер отец в реанимации, понятно что карантин, не пускают, но не дать человеку банально телефона, чтобы за 2 недели мучений хоть раз услышать голос семьи… Кем надо быть? Кроме этого по телефону в справочной работают хамки»
«Положили маму в больницу, через несколько дней в реанимацию. С врачами обратной связи нет, девочки на телефоне ничего толком сказать не могут, только давление, состояние и температуру, ни делали ли КТ, ни какой либо информации вообще!»
«Сегодня ночью мать забрали на скорой сделать КТ, из поликлиники отправили в больницу Вороново. В палате холод. До 12 ещё обхода врачей не было. В палате соседка поступила с поражением легких 10%, лёжа тут на лечение уже поражение 30%».