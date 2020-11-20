В Минздраве не раз предупреждали, что заразиться коронавирусом в больнице гораздо проще, чем в магазине или другом общественном месте. Если к скоплению больных в одном месте добавить плохую организацию — риск становится еще выше.

Соцсети переполнены рассказами о грубости сотрудников регистратуры, о потерянных медицинских карточках, люди публикуют фото больничных очередей, в которых соблюдать социальную дистанцию невозможно. Собеседник «Рамблера» столкнулся с похожими проблемами в московской городской клинической больнице имени Демихова (бывшая ГКБ № 68).

В июне главврач этой больницы Сергей Переходов рассказывал «Российской газете», что и после окончания острой фазы эпидемии в 68-й будет действовать масочный режим, требование о социальной дистанции сохранится, а госпитализировать пациентов будут через отдельный вход, с интервалами не менее 15 минут и дезинфекцией в эти промежутки.

В действительности, по словам собеседника «Рамблера», далеко не все из этого соблюдается.

«На деле — охрана без масок, пока ищешь корпус (территория не огорожена, как в других больницах) заходишь в тамбуры с родственниками без масок, за этим вообще не следят», — заявил он.

Еще одна проблема — работа справочной, которая «справок не даёт»: в отделение дозвониться сложно, если дозваниваешься — тебе хамят, а информацию надо выпытывать. Видеосвязи, как во многих других больницах, там нет. Сканы медицинских документов, необходимых для анамнеза, по электронной почте отправить нельзя — родственникам приходится по старинке привозить их.

Собеседник рассказал о случае, когда пациенту ГКБ № 68 поставили три разных диагноза за две недели, в итоге перевели в другую больницу, где взятый в первый же день анализ выявил у него коронавирус. Близкие уверены, что заразился он именно в 68-й: пациент попал туда без сознания, сначала речи о ковиде не было вообще.

Также в ГКБ № 68 родных пациента просили привезти для него средства личной гигиены. По словам медицинского юриста Полины Габай, требовать от родственников купить лекарства и расходные материалы — незаконно, если человек лечится по ОМС.

«Больница должна быть обеспечена необходимыми для ее работы лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Оказание надлежащей медицинской помощи очевидно предполагает их использование, и это обязанность учреждения — предоставить лечащим врачам расходный материал в необходимом объеме», — подчеркивает она.

Габай добавила, что лечащие врачи не имеют отношения к обеспечению больницы, за оснащение отвечает руководство. Если каких-то расходников не хватает — врач должен подать заявку на имя заведующего отделением.

«Но есть и другая реальность. Больницы в основном строго ограничены рамками ОМС, и им элементарно не хватает средств на поддержание полноценного оснащения», — заключила юрист.

Как писал «Рамблер», вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев в беседе с «РГ» отмечал, что врачи сейчас работают «фактически в условиях войны». Он подчеркивал, что обеспечить нормальную работу больниц, защиту персонала и пациентов от заражения должен руководитель.

«С другой стороны, я понимаю коллег: в некоторых случаях выше головы не прыгнешь. Ресурсов, в том числе финансовых, может остро не хватать», — объяснял Дорофеев.

По его мнению, внутрибольничные заражения будут распространенной проблемой, пока не появятся экспресс-тесты на коронавирус.

На разных ресурсах можно найти похожие отзывы о ГКБ № 68. «Рамблер проверил, что о ней пишут на портале „ПроДокторов“, »Отзовике», Google-отзывах и «Яндекс. Картах» (орфография и пунктуация авторов сохранены):