Недавно на проект вернулась Татьяна Строкова, которая вместе с Даниилом Сахновым будет спасать их любовь на «ССЛ». Девушка отсутствовала на поляне несколько месяцев и, как заметили зрители, за это время серьезно изменилась.



Так, участники телестройки, как и зрители, были удивлены тому, насколько сдержанно себя вела Строкова на своем первом Лобном после возвращения. Девушка не перебивала своего возлюбленного, как любила это делать раньше, а также не отреагировала на провокацию Валерия Блюменкранца.



В отношениях с Сахновым Таня также стала совсем другой – милой и спокойной девушкой. Зрители пришли к выводу, что Строкова, вероятно, очень хочет выйти замуж и принять участие в главном свадебном конкурсе проекта. Для этого девушка старается создать идиллию в отношениях с Даней, чтобы тот предложил ей сыграть свадьбу.