На заседании Высшей квалификационной коллегии судей России материалы об отставке рассмотрены около 30 федеральным судьям из разных регионов страны, но новостные ленты «взорвало» единственное решение – по краснодарской судье Елене Хахалевой. И хотя повод для досрочной отставки был выбран самый малозначительный – отсутствие на работе в некоторые дни 2016-2019 годов, медиа припомнили ей все громкие обвинения. Которые при многочисленных проверках не подтвердились.

Имя Елены Хахалевой прогремело на всю страну в июле 2017 года, когда сотни СМИ рассказали о свадьбе ее дочери, подхватив сказочную цифру про 2 млн долларов или порядка 120 млн рублей по тогдашнему курсу. Неоднократные последующие проверки подтвердили, что свадьба стоила в десятки раз дешевле. Но эпатажная цифра была умело вброшена в медиа и, несмотря на ее фантастичность, «прилипла» к имени краснодарской судьи.

За свадьбой последовали другие громкие обвинения. Например, про связи с криминальными авторитетами. Но и они оказались несостоятельными: экспертиза показала, что на выдаваемом за снимок будущей судьи в компании «воров в законе» на фото изображена другая девушка. Журналисты даже узнали ее имя и выяснили, что она умерла в конце 90-х. Значит, это не просто ошибка, а организованный вброс, который был кем-то подготовлен и, вероятнее всего, щедро оплачен?

Похожая история и с, якобы, отсутствием диплома Тбилисского государственного университета – помните, сколько язвительных комментариев появилось в интернете про «судью с дипломом ветеринара»? Ответ Следственного комитета оказался однозначным: подделки не было, а значит, претензий к Хахалевой нет. Повторимся, что это не одна проверка, а несколько на протяжении трех лет – некие «доброжелатели» при поддержке раскрученных адвокатов буквально засыпали ведомство жалобами с требованиями разобраться и покарать. Разобрались. Но карать оказалось не за что.

К решению Высшей квалификационной коллегии судей у защиты Хахалевой тоже немало вопросов. Например, они защитники указали, что не было опрошено непосредственное руководство судьи за вменяемый как «прогулы» период. Защита настаивает: судья выполняла служебные поручения председателя краевого суда в Москве.

Хорошо, недоверчиво поинтересуется читатель, если судья Хахалева действительно стала жертвой травли, то почему не подаст иски на ее организаторов? Ответ на первый ответ очевиден – госслужащие крайне неохотно судятся со СМИ, считая такие иски некорректными. Да и ведут они, как правило, к еще большей волне обвинений и издевок на протяжении всего процесса разбирательства. «Судья судится со СМИ» — одна эта фраза дает повод для подозрений в круговой поруке. Именно этим и пользовались недоброжелатели, продолжая тиражировать давно опровергнутые слухи о двойном гражданстве, общении с «ворами в законе» и отсутствии юридического диплома.

В открытом обращении на имя президента России Владимира Путина краснодарская судья прямо указала, что за волной негативных публикаций о ней стоит крупный бизнес, проигравший несколько дел в Краснодарском краевом суде и решивший таким способом «выдрессировать» Фемиду. Кстати, принятые тогда решения оставлены в силе Верховным судом, что подтверждает их законность и объективность.

Сейчас в правоохранительных органах Краснодарского края есть первые показания лиц, рассказывающих как была организована эта кампания, как были организованны мероприятия, сколько за них получали и кто и, самое главное, кто оплачивал все это. По данному заявлению продолжается проверка и обнародовать ее результаты преждевременно.

История судьи Елены Хахалевой сегодня доказывает – оказаться жертвой информационной травли может практически любой судья, депутат, чиновник, даже общественный деятель, чье имя за считанные дни и потраченные несколько десятков миллионов рублей можно сделать токсичным.