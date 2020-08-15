Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал зоны риска, которые, по мнению экспертов, станут новыми очагами COVID-19.

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По его словам, во многих школах невозможно даже вымыть руки. По данным ВОЗ, в прошлом году 43% школ в мире не имели простого оборудования для мытья рук водой с мылом, не говоря уже о санитайзерах.

Райан подчеркнул, что рассчитывать на затухание эпидемии в связи с выработкой коллективного иммунитета рано, поскольку, если брать в глобальном масштабе, слишком мало людей переболели COVID-19.

В мире коронавирусной инфекцией заразились более 20 миллионов человек.

По словам российских экспертов, вторую волну коронавируса могут спровоцировать иногородние студенты, которые 1 сентября вернутся на учёбу в Москву и Санкт-Петербург. В этих городах инфекция идёт на спад, а в некоторых регионах нет даже выхода на плато. К тому же среди преподавательского состава слишком много людей их группы риска.

Ранее сообщалось, что всем известная жидкость для полоскания рта может существенно снизить риск передачи коронавируса нового типа. Немецкие эксперты протестировали восемь таких жидкостей с разными ингредиентами, и выяснилось, что все они снижали исходный титр вируса, независимо от того, что в них было добавлено (мята, кора дуба, шалфей, ромашка и так далее).