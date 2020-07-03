Как рассказал онколог Иван Карасев в Instagram, одним из опасных видов онкологии является рак большого дуоденального соска. Он встречается реже, чем рак поджелудочной железы, но тоже очень коварен.

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— Чаще всего провоцирующим фактором является наличие на соске аденомы, лечение которой не проводилось и она переросла в раковую опухоль. Поэтому необходима своевременная диагностика, — отметил медик.

Главными симптомами болезни являются сильный зуд, проблемы с аппетитом, пожелтение кожи, ноющие боли в правом подреберье, повышенная температура, частые рвотные позывы и необоснованное похудение.

Мужчины болеют в 1,5-2 раза чаще, чем женщины. Средний возраст – от 50 до 67 лет.

Врач перечислил факторы риска: желчнокаменная болезнь, аномалии развития, генетическая предрасположенность, врожденная дилатация желчных путей, склерозирующий холангит, бактериальная инфекция.

Ранее Карасев рассказал, что нам стоит отказаться от рафинированного подсолнечного масла, поскольку оно способно провоцировать развитие рака. По его словам, получающееся после рафинации масло подвергается воздействию гексана и бензина, которые невозможно полностью вывести из продукта. Под воздействием высоких температур, например, при жарке, в нем образуются канцерогенные вещества, которые впитываются в продукты и попадают в организм.