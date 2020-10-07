Японские учёные определили самую опасную группу крови. По их словам, люди с первой группой в три раза больше подвержены смерти от тяжёлых травм.

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Специалисты отмечают, что её обладатели имеют пониженное содержание фактора фон Виллебранда или гликопротеина плазмы, что приводит к плохой свёртываемости. Таким образом, при потере крови и сильных травмах у её носителей меньше всего шансов выжить.

Как известно, первая группа крови является универсальной: её используют для переливания практически всем людям.

Российские учёные неоднократно отмечали, что группа крови играет роль в восприимчивости к вирусам. Так, известный вирусолог Феликс Ершов утверждает, что в зоне риска находятся люди со второй группой крови, и это происходит из-за особенностей их системы интерферона. Кроме того, они имеют чувствительность к ОРВИ и онкологии.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, в свою очередь, рассказывала, что среди инфицированных коронавирусом чаще всего встречаются пациенты со второй группой крови.

— Превалирующая группа крови у зараженных — это вторая. В большом отрыве от других групп крови. На втором месте — первая и третья. И реже всего редкая группа, четвёртая, — отмечала она.

Как сообщалось ранее, терапевт Лариса Алексеева считает медицинские маски самым опасным предметом во время пандемии коронавируса, если с ними обращаться неправильно.