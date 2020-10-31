Американские учёные сообщили, что коронавирус нового типа SARS-CoV-2 легче всего размножается в ротовой полости. Эту опасность недооценивают, но именно рот — одно из самых «благоприятных» мест для очага заражения.

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По словам учёных, заразиться через слюну или попадание вируса в лёгкие велики: например, при кашле или даже обычном разговоре.

Традиционно специалисты больше обращают внимание на проявлениях вирусной инфекции в носу и лёгких. Симптомы «орального заражения» только изучаются, но стандартные уже выделены — это потеря вкуса и сильная сухость во рту.

Учёные призывают не отказываться от ношения масок — в любом случае, они ослабляют так называемую вирусную нагрузку. Медики неоднократно подчёркивали, что в ковидной больнице шансов заразиться гораздо больше, чем, допустим, в магазине, потому что концентрация вируса выше, разумеется, в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что люди, которые заболели коронавирусом, особенно заразны за два дня до появления основных симптомов (кашель, потеря обоняния, температура) и в первый день заболевания. Это самый пик заразности.

За в сутки в России зафиксировали 18 283 новых случая коронавируса. Это очередной рекорд. Специалисты говорят о второй волне коронавируса, но при этом возможна и третья — весной.