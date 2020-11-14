Россияне массово бросились делать КТ (компьютерную томографию) легких. Раньше это исследование делалось исключительно по назначению врача, у него есть прямые показания.

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Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что КТ не нужна в первые сутки подъема температуры. Он напомнил, что при процедуре используются рентгеновские лучи, поэтому, «назначая» себе КТ, вы необоснованно подвергаете себя опасности.

По словам Мурашко, в первые сутки подъема температуры компьютерная томография легких просто неинформативна, вы зря тратите время, деньги, да еще рискуете здоровьем. Оценивать состояние больного можно на третьи сутки после заражения, при этом, если нет ухудшения, можно лечиться дома.

Пульмонолог Сергей Пурясев отметил, что КТ легких людям, которые подозревают у себя коронавирус, целесообразно делать только при появлении одышки.

Врач и телеведущий Александр Мясников неоднократно говорил, что люди в большинстве случаев поддаются панике и дергают врачей по незначительным поводам. Он приводил в пример массовое помешательство на КТ: россияне выстраиваются в огромные очереди, чтобы «посмотреть, что там с легкими». Часто это не имеет смысла, отметил Мясников. Лучшей защитой от вирусов он назвал крепкий иммунитет.

Российский ученый Александр Лукашев предрек ежегодную вакцинацию от коронавируса. По его словам, он имеет все признаки сезонности, а от гриппа, как известно, прививаются ежегодно.