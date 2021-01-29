Мир охватила пандемия коронавируса, и все чаще можно слышать противоположные высказывания о том, что происходит. Одни утверждают, что это крайне опасная болезнь, и приводят в пример либо собственный случай, либо своих знакомых. Другие считают, что все слишком преувеличено и видят в ограничительных мерах заговоры и обман.

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Неоднократно сообщалось, что есть люди, которые невосприимчивы к инфекции. Они могут находится в самом тесном контакте с ковидными больными, но сами при этом не заражаются.

Американские ученые провели исследование и выявили основные принципы формирования иммунитета против коронавируса. По их словам, при проникновении в клетки вирусы (любые) запускают особые механизмы для размножения.

Иммунитет, борясь с инфекцией, включает свои реакции, такие как воспаление, активирующие адаптивную иммунную систему. Дальше происходит довольно сложный процесс, в ходе которого генерируется защитная иммунная память.

По данным ученых, невосприимчивость к коронавирусу связано как раз с наличием у человека такого клеточного иммунитета. Он может зависеть от истории встреч индивидуума с вирусами, которые произошли ранее.

Ранее сообщалось, что с 1 января россияне смогут получить сертификат о вакцинации в онлайн-формате. Документ о прививке им выдадут в личном кабинете на сайте госуслуг.