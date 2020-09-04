Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский прокомментировал заявление Роспотребнадзора о том, что осенью возможна вторая волна COVID-19.

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— Может быть, вирус вернётся, но это необязательно. Он распространяется так же, как и обычные ОРВИ, — отметил учёный.

Вернуться COVID-19 может, как возвращаются сезонные заболевания, но он будет ослаблен.

По словам эксперта, от карантина все устали, потому что «нереально сидеть годами в квартирах». К тому же весь мир столкнулся с негативными последствиями ограничительных мер в экономике.

— Совершенно невозможно пребывать в изоляции долго. Невозможно смотреть и читать новости о пандемии, которые нагнетались СМИ и в мире, и у нас, — сказал Аграновский.

Он считает, было «две волны заболевания» — инфекционная и информационная, которые наложились друг на друга. СМИ зачастую запугивали людей, и последствия этого мы ещё увидим.

— Надо объективно воспринимать происходящее и не устраивать панику, — подчеркнул учёный.

Для некоторых семей инфекция обернулась трагедией — люди потеряли близких, но врачи накопили опыт, ошибки проанализированы и не повторятся, добавил он.

Как сообщалось ранее, в новом учебном году российские школьники будут учиться в очном формате, однако из-за пандемии учебный процесс организован с ограничениями. Так, родителей в школы свободно пускать не будут, собрания будут проводиться в режим онлайн.