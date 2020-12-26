Нас ждёт третья волна коронавируса, как это было с другими эпидемиями, рассказал известный российский врач Денис Проценко. По его словам, это не прогноз, а результат исторического анализа.

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Медик напомнил, что COVID-19 — не первая атака вируса на человечество. Все они протекали в три волны и были связаны с сезонными вспышками. Например, испанка.

Испанский грипп был, видимо, самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества. Эпидемия длилась с января 1918 года по 1920 год, заразились не менее 550 миллионов человек.

Первая вспышка с симптомами гриппа была зафиксирована в марте в США. Пик пандемии случился в США во время второй волны, это была осень 2018 года, тогда умерло очень много людей. Третья волна произошла зимой и весной 1919 года и утихла к лету. Всего в мире умерло не менее 50 миллионов человек.

По мнению руководителя Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктора Захарова, в нашей стране третья волна коронавируса вполне возможна, только инфекция будет распространяться медленнее, чем сейчас. То, что в России процентный прирост за лето не опустился ниже 0,5%, говорит о том, что он пока и дальше не опустится.

Приход новой волны будет зависеть от многих факторов, в частности, от сознательности граждан и ограничений, которые вводятся в каждом регионе. Модель прогнозирования развития эпидемий, которую изобрели эксперты центра, использует данные о динамике распространения коронавируса в странах, где эпидемия началась раньше, рассказал Захаров.