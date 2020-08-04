Прошла уже почти неделя с момента задержания под Минском 33 граждан России, которых белорусские власти подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в ходе президентских выборов, которые пройдут в республике 9 августа. Происходящее не вписывается ни в какие рамки — братские отношения России и Белоруссии чрезвычайно ценят и народы двух стран, и их руководители. Нет ни малейших сомнений в том, что Лукашенко в шестой раз переизберется президентом уже в первом туре, так кому и зачем нужна эта странная история, испытывающая на прочность отношения двух стран и подрывающая доверие к Лукашенко в России?

Нужно сразу внести ясность: никто не верит в то, что Путин собирался свергнуть Лукашенко. Все двадцать лет отношений двух лидеров (а знакомы они еще дольше), не говоря уже об отношениях двух государств, говорят о том, что даже предположение об этом совершенно абсурдно. Точно так же нет никаких оснований подозревать российские власти как таковые в желании каким-либо образом, включая силовой, поспособствовать смене власти в Белоруссии. То есть, несмотря на то, что в Минске не верят в объяснения о транзитном характере пребывания группы сотрудников российского ЧВК в Белоруссии, придумать какую-то убедительную версию насчет планируемых ими деструктивных действий не получается.

В Минске предполагают, что они могут быть связаны с штабом Светланы Тихановской — одного из оппозиционных кандидатов в президенты, но никаких подробностей не приводят. И неудивительно: подобная связь представляется совершенно невероятной. Тихановская не может пользоваться в России никакой поддержкой со стороны силовых или близких к ним структур, а любые ЧВК или подобные им организации плотным образом курируются силовиками. Да и зачем нужны в Минске 33 или даже 200 (а именно столько, по словам белорусских властей, планировалось забросить на территорию республики из России) человек? Что они должны были делать? Устроить переворот? Массовые беспорядки?

На последнее намекают некоторые белорусские политологи. По их версии, Москва очень хочет ослабить Лукашенко, сделать его переизбрание менее легитимным и для этого решила спровоцировать в Белоруссии беспорядки. Накануне выборов и сразу после них, чем и должны были заняться российские гости. Потому что среди радикальной оппозиции Лукашенко настоящих буйных мало — некому спровоцировать силовиков на кровавое подавление протестов:

«Кремль хочет лишь ослабить Лукашенко, сделать его более послушным и сговорчивым, хочет ограничить ему пространство для маневра. Этого, по мнению Москвы, можно достичь снижением легитимности главы государства в глазах народа и ухудшением отношений с Западом. Для этого нужно, чтобы омоновцы жестко, максимально кроваво, в идеале с жертвами, разогнали митингующих до и после выборов. <…> Именно на роль этих провокаторов и привезли вагнеровцев. Предполагается, что провокаторы задирают правоохранителей, в драку быстро включаются местные змагары-протестуны, так называемые онижедети, потом провокаторы незаметно уходят. Задача белорусских силовиков и спецслужб — предотвратить эти сценарии и нейтрализовать агентов иностранного влияния».

Это пока что единственная более-менее последовательная белорусская версия. Сразу же возникает маленький вопрос: Россия последовательно выступает против «цветных революций», а тут вдруг своей странной операцией по дискредитации Лукашенко сама увеличивает пусть и небольшие, но шансы на ее осуществление в Белоруссии?

И самое главное — зачем вообще Москве ослаблять Лукашенко (тем более такими методами)? Ну как зачем, он же уходит на Запад, как постоянно говорят нам некоторые наши охранители. Из тех, которые не про охрану интересов русского мира и России, а про постоянные крики «караул, вызовите охрану!», паникующие при любых изменениях на постсоветском пространстве (на котором да, идет постоянная борьба между Россией и Западом, но которую мы, вопреки охам и ахам, вовсе не проигрываем).

Да, Лукашенко в прошлом году помирился с США — в Минске открылось американское посольство. Да, Лукашенко жестко вел переговоры по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Да, Лукашенко чаще стал говорить о том, как Россия пытается диктовать Белоруссии свои условия. Но во всем этом нет ничего антироссийского — наоборот, интеграция-то идет с Россией, а не с Западом. Что здесь от украинского сценария, есть ли опасность его повторения, как пугают наши паникеры? Конечно, нет — по такому количеству причин, как объективных, так и субъективных, что даже странно их напоминать. Нет заигрывания с радикальными антирусскими националистами (да и самих их куда меньше, чем было на Украине), нет коррумпированных и продажных элит, ориентированных на Запад, как нет и целенаправленной масштабной работы Запада с белорусским обществом, которое находится в совершенном другом состоянии и настроении.

И самая основная причина — Лукашенко, пришедший к власти в 1994 году, был и остается последовательным сторонником братского союза двух государств и народов. Он был инициатором создания Союзного государства и всегда подчеркивал наше единство. Да, полного слияния так и не произошло, но это задача на следующий исторический период — тот, который наступит уже после Лукашенко. Но не в результате его насильственной смены — а никакой другой при его популярности (в любом случае, за него куда больше половины населения) быть не может. Москва не хочет ухода Лукашенко — а кто хочет?

Хочет та часть белорусского общества, что ориентирована на Запад. Хочет и сам Запад, точнее — те силы, что ставили на отрыв Украины от России и до сих пор думают, что у них это получилось сделать не на время, а на века. У Лукашенко и Путина общие враги, и, хотя это не главное, что их объединяет, об этом никогда нельзя забывать.

Почему же тогда арестовали наших граждан? Увы, Лукашенко сам себя запутал — в стремлении показать собственную независимость и своим избирателям (особенно скептически настроенной к нему их части), и Москве он стал раскручивать историю с задержанными россиянами. Была и еще одна цель: показать Западу, что он совершенно независим, и, более того, им очень недовольны в Москве. Эта задумка, впрочем, сразу же не сработала — то есть Запад не поверил в русский след. О чем Лукашенко дал понять директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин:

«Служба, которую я возглавляю, следит за событиями, которые развиваются вокруг, в том числе какие оценки дают политические элиты других стран. И должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги квалифицируют это как срежиссированную акцию».

При этом Нарышкин, как и другие российские официальные лица, выражает уверенность в том, что вся эта история будет как можно быстрее улажена:

«Я очень рассчитываю, что инцидент через какое-то время будет исчерпан и преодолен. Это в интересах развития дружеских, братских отношений между двумя нашими странами и двумя народами».

Москва не хочет ни наказывать Лукашенко, ни обострять отношения — потому что отделяет сиюминутные проблемы от стратегического курса. Лукашенко не предатель и не изменник братским отношениям — он руководитель небольшого государства, случайно ставшего независимым после распада СССР. Государства, в котором живет одна из частей русского народа — белорусы, никогда не отделявшие свою судьбу от судьбы всего русского мира. Периодические трения между двумя государствами одного народа — из-за цен на энергоносители или из-за вопросов интеграции — меркнут на фоне того, что связывает нас.

Возмущение нынешними действиями Лукашенко в русском обществе отчасти объясняется тем, что в истории с задержанием сразу же появился «украинский аспект»: некоторые из арестованных в прошлом были гражданами Украины, и Киев захотел их выдачи как «боевиков с Донбасса». Понятно, что сама мысль о том, что Лукашенко может выдать наших граждан Киеву, вызвала в России крайне негативную реакцию, но вот только оснований для таких опасений все же нет. Лукашенко просто не может сделать ничего подобного — по крайней мере, тот Лукашенко, которого мы знали все эти годы. Другого Лукашенко после 9 августа не появится — а значит, российские граждане скоро вернутся домой.

Лукашенко неправ в этой истории — но неправы и те в России, кто при любых сложностях в отношениях двух стран начинают обзывать белорусского президента «нахлебником», «предателем», «ведущим свою страну по украинскому пути». Какими бы благими намерениями, как им кажется, ни руководствовались подобные патриоты, на самом деле они наносят огромный ущерб нашему союзу, а значит, и интересам России.

Совсем недавно, по историческим меркам, народы СССР стравливали и рассоривали между собой — усилиями не только внешних недругов, но и, в первую очередь, силами «настоящих борцов за интересы нашего народа». Все это кончилось развалом СССР, последствия которого мы до сих пор с огромным трудом преодолеваем, особенно на украинском направлении. В отношениях с Белоруссией никогда не было и не будет ничего подобного: если с Украиной мы на время разругались, чтобы потом все равно объединиться, то с Белоруссией мы всегда были и будем вместе.