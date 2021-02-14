Показатели смертности от коронавируса нового типа у людей с сахарным диабетом второго типа объясняются тем, что глюкоза не позволяет эритроцитам доносить до тканей кислород в положенном объёме. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал академик РАН Иван Дедова.

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Эритроциты — высокоспециализированные клетки, функцией которых является перенос кислорода из лёгких к тканям тела и транспорт диоксида углерода (CO2) в обратном направлении.

Как неоднократно отмечалось, в пандемию COVID-19 диабетики оказались самыми уязвимыми из пациентов. И дело здесь не только в поражении сосудов.

Как объясняет Дедов, блокированные глюкозой эритроциты не «доносят» до клеток те четыре молекулы кислорода, которые обычно они передают тканям — максимум две или вообще ноль. Это приводит к легочной гипоксии, из-за чего наблюдается такая высокая смертность.

Недавно Елена Малышева отмечала, что самая большая ошибка россиян в пандемию — не знаю свой уровень сахара в крови. Она тоже говорила, что и диабет, и ожирение резко повышают вероятность смерти от ковида. Ожирение является одним из важнейших факторов риска при развитии диабета второго типа.

Эндокринолог Михаил Анциферов рекомендует пациентам с сахарным диабетом защититься от заражения коронавирусом, сделав прививку. По его словам, россияне с таким диагнозом сложнее переносят многие болезни, потому риск тяжелого течения COVID-19 у них выше.