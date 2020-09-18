Зрители проекта «Дом-2» стали замечать, что слишком много времени в обсуждениях пары Федора Стрелкова и Аниты Кобелевой отводится Екатерине Скалон. Каждое утро они размышляют, почему девушка так себя ведёт, злоупотребляет алкоголем. Фёдор с Анитой очень сочувствуют и жалеют Катю, которая вынуждена спасаться алкоголем в любой момент, когда почувствует скуку.



Фёдор не отстаёт от своей девушки Аниты и часто заводит разговор про свою бывшую возлюбленную Екатерину Скалон, которую он открыто называет пьяницей и обвиняет в том, что она сама довела свои отношения с Павлом Бабичем до краха. В свою очередь, Анита жалеет Катю и говорит, что ей грустно за неё.



Действительно, Аните довольно сложно понять Катю, ведь девушки совершенно разные. Одна делится с подписчиками тренировками и показывает новую одежду, а вторая не может найти в жизни ни одного человека, который её поддержит и поможет советом. Недавно Скалон призналась, что у неё уже не в порядке психика, а Павел Бабич флиртует с другими девушками и устраивает избраннице постоянные проверки, от которых она очень устала.