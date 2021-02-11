Спортсменка имеет армянские корни

Евгения Медведева считается одной из самых перспективных италантливых российских фигуристок. В свой 21 год спортсменка имеет множествонаград и званий.

Мало кто знает, что в Медведевой течет армянская кровь.Отцом Евгении является бизнесмен Арман Бабасян. С ним мать фигуристки, ЖаннаДевятова, познакомилась на киностудии «Союзмультфильм». Спустя некоторое времявозлюбленные сыграли свадьбу. Однако вскоре после рождения дочери супругирасстались. Примечательно, что они приняли решение остаться друзьями.

После развода родителей спортсменка осталась жить с мамой вМоскве. На детских турнирах будущая звезда выступала под фамилией отца –Бабасян. Но позже она взяла девичью фамилию бабушки по материнской линии, чтобы не обжать никого из родителей. Такобщественность впервые узнала о Евгении Медведевой, передает «Московский Комсомолец».

Стоит отметить, что знаменитость поддерживает теплыеотношения с армянскими родственниками. Иногда она ездит в Ереван, где судовольствием проводит время в кругу семьи.

https://www.instagram.com/p/BZCljVwg7V5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

По некоторым данным, в начале карьеры перед Евгенией всталвопрос – выступать за сборную Армении или России. В конечном итоге девушкаотдала предпочтение более перспективной команде.

Ранее появилась информация, что Евгения Медведева сцепиласьс Алиной Загитовой после поражения своей команды.