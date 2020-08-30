В 2020 году российских детей не будут вакцинировать от коронавируса нового типа, сообщил на общероссийском родительском онлайн-собрании министр здравоохранения Михаил Мурашко.

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По его словам, препарат нуждается в доработке, дополнительных тестах и исследованиях.

— Только получив полную картину влияния на детский организм, после этого мы будем рассматривать (возможность применения лекарства), — сказал Мурашко.

Президент Владимир Путин в августе объявил о регистрации первой вакцины от коронавируса в России. В гражданский оборот она поступит с 1 января следующего года. Вакцину назвали «Спутник V», по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли. Россиянам пообещали, что вакцинация будет добровольной.

Как считает гендиректор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус, человечество сможет победить коронавирус примерно за два года. Он напомнил, что пандемия испанского гриппа («испанка»), с которой люди столкнулись в 1918 году, длилась два года.

Массовая вакцинация от коронавируса начнется не ранее первой половины 2021 года, заявил директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан.

Вспышку пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксировали в декабре 2019 года в городе Ухань (Китай). 11 марта ВОЗ объявила пандемию. Число зараженных в мире превысило 24 миллиона.