Главный экономист ВЭБ, бывший замминистра экономического развития Андрей Клепач возобновил дискуссию о ведомственной принадлежности или, наоборот, самостоятельности Росстата. По сути же, речь идет о качестве официальной статистики. Ведь дискуссия о месте Росстата в структуре госорганов – это признание того, что отечественная статистика должна повысить уровень доверия к себе со стороны экспертов и общества в целом.

Андрей Клепач.

Росстат, казалось бы, идеальный образ этакого тихого присутствия, где нет скандалов, выбивающихся за рамки интриг «местного значения». Недаром «Служебный роман» Эльдара Рязанова разворачивается в интерьерах именно статистического ведомства – естественно, советского образца.

Но жизнь куда богаче. На административном поле боя главное российское статистическое ведомство не раз и не два переходило из рук в руки. Вот некоторые вехи его боевого пути только в XXI веке: в марте 2004 года в рамках административной реформы Госкомстат преобразован в Федеральную службу по статистике «с передачей его функций по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности» Минэкономразвития. В мае того же 2004 года Росстат передан в ведение правительства. В мае 2008 года Росстат переподчинен Минэкономразвитию. В мае 2012 года правительство вернуло Росстат себе. В апреле 2017 года Минэкономразвития берет реванш, с тех пор Росстат в его подчинении.

Впечатляющая биография. Ответ на напрашивающийся вопрос: чем вызвано аппаратное кровопролитие вокруг Росстата, очевиден. Еще Сталину приписывается афоризм: «Неважно, как проголосовали, – важно, как подсчитали». Дело не в одних выборах. Статистика – зеркало, и не только экономики в узком смысле. А для власти, большой и не самой большой, чрезвычайно важно, каким будет ответ на вопрос: «Друг мой, зеркальце, скажи, да всю правду расскажи…». Вот на «зеркальце» и наводится нужный блеск.

Андрей Клепач выступил за административную самостоятельность ведомства, обязанного знать все: «Росстат должен иметь независимый статус и либо напрямую подчиняться правительству, как это было, либо администрации президента, хотя такой истории у нас нет». Клепач на этом не остановился, он вспомнил «опыт других стран, где национальная статистическая служба подчиняется национальному законодательному собранию». Впрочем, такой опыт был и у России – до 1993 года статистическая служба в России подчинялась Верховному совету. Клепач сравнил Росстат с ЦБ, независимый статус которого закреплен законодательно, «а в законе о статистике такого нет».

Главный экономист ВЭБа, и не он один, выступает за объективность статистики, освобожденной от возможности административного вмешательства, гарантией должна стать суверенность статистики. Но есть любопытный нюанс. Клепач ссылается на собственный «опыт работы в министерстве, когда Росстат был подчинен Минэкономразвития». В 2008 году, когда Росстат был «покорен» Минэкономразвития, он вырос до замминистра. Владимир Соколин, прощаясь тогда с постом главного статистика, предупреждал: Минэкономразвития не удержится от того, чтобы «указывать, руководить, издавать приказы в части статистики», на что Клепач хладнокровно возражал: «Нет конфликта интересов. Мы заинтересованы в честной статистике больше других». С тех пор он, как видно, в конфликте интересов разобрался.

Самое главное, конечно, не кресло и отбрасываемая им административная тень, а качество самой статистики. Что настораживает в продукции Росстата?

Есть два замечательных примера из 2019 года, когда Росстатом распоряжалось Минэкономразвития. Первый – это «чудо» экономического роста 2018 года. В 2019 году Росстат пересчитал итоги 2018 года, ВВП в результате вырос на 0,2%. Казалось бы, стоит ли огород городить! Но интересно, за счет чего произошел прирост. Решающий вклад внесло строительство, выросшее в результате пересчета на 5,3%. Мало того, что это рекорд, подобного строительство не показывало 10 лет, особую остроту ситуации придавал тот факт, что за 11 месяцев 2018 года строительство выросло на 0,5%. Рождественское чудо, сотворенное Дедом Морозом, решившим подработать прорабом, было названо «рисованием вместо аналитики». Пришлось вмешаться Минэкономразвития: оно объяснило декабрьскую аномалию «радикальным пересмотром данных в Ямало-Ненецком автономном округе, где в 2018 году достраивался проект «Ямал СПГ». С тех пор считается, что рост ВВП РФ в 2018 году составляет 2,3%, включая те самые 0,2%, но осадок, что называется, остался.

Второй пример: наши «чудесные» доходы. Они, как известно, неуклонно падали целую пятилетку в 2014-2018 годах. И вот в третьем квартале 2019 года официальная статистика принесла благую весть. Реальные располагаемые доходы населения, наконец, выросли, причем заметно — на 3%. Но сразу появились сомнения, которые питала официальная статистика. В том же третьем квартале 2019 года, по данным того же Росстата, объем розничного товарооборота хотя и вырос, но всего на 0,8%, и это при росте реальных доходов на 3%. Странно. Есть и противоположная странность. Все в том же третьем квартале 2019 года Федеральная налоговая служба зафиксировала резкий — на 8,7% — рост поступлений от уплаты подоходного налога. Цифра явно выбивается из статистики реальных доходов.

Первую странность можно объяснить динамикой базы, то есть статистикой 2018 года. Главное в этой статистике – реакция на президентские выборы, состоявшиеся в марте 2018 года. В первом квартале 2018 года доходы росли, готовя население к президентским выборам. Но выборы прошли, и доходы остановились, база сравнения стала благосклоннее к 2019 году.

Вторая странность требует иного объяснения. Отгадку подсказал сам Росстат. В конце 2019 года он пересмотрел статистику реальных доходов за январь-сентябрь. «Изюминка» новой методики в том, что теперь Росстат учитывает не только белые зарплаты, но и заглядывает в конверты. Отразилась борьба с конвертными схемами уплаты зарплаты и в данных о росте уплаты НДФЛ. «Тень» проредили не только на бумаге, подоходный налог стали платить активнее.

Теперь яснее стало и несоответствие статистики роста реальных доходов недостаточной покупательной активности. Нам показали фокус. Росстат «умеет много гитик»: если надо, чтобы реальные доходы росли – они вырастут, достаточно грамотных усилий самих статистиков, остальные могут не беспокоиться. Доходы же от переноса из тени на свет не растут.

В общем, статистикой пользуйся, но и сам не плошай. Давно известно: есть ложь, есть наглая ложь и есть статистика. Статистике, судя по тому, что автором этого наблюдения считается Бенджамин Дизраэли, живший в XIX веке, нескоро удастся вырваться из этой триады, но хотя бы пытаться-то стоит.