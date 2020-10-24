Как рассказал на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с инсультом, главный специалист-невролог Департамента здравоохранения Москвы Николай Шамалов, у многих пациентов с инсультом в первые часы наблюдается нарушение глотания. Поэтому, пока вы ждете скорую помощь, больному нельзя давать ни воды, ни таблеток.

голова

Для вызова скорой помощи достаточно хотя бы одного из этих признаков: слабость в руке или ноге с одной стороны, перекос лица, нарушения в речи. Очень важно как можно раньше обратиться за помощью, поскольку оказать жизненно важную поддержку можно только в первые часы, подчеркнул врач.

До приезда скорой помощи больным категорически нельзя давать ни есть, ни пить, ни глотать таблетки: из-за проблем с глотанием вода может попасть в легкие.

— Поэтому у нас есть принцип в медицинской среде — НЧР — ничего через рот, пока уже в стационаре, в специализированном инсультном отделении не будут диагностированы те или иные нарушения глотания, будет определен способ кормления, — сказал Шамалов.

Инсульт — острое нарушение кровоснабжения мозга, которое может случиться на фоне закупорки или сужения кровеносных сосудов. Если помощь оказать не вовремя, клетки мозга из-за недостаточного питания кислородом начинают отмирать, что приводит к тяжелым последствиям и зачастую к инвалидности.