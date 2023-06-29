Открытие предприятия в Польше хорошая возможность для бизнесменов, в том числе и начинающих, развить свой бизнес. Создание и развитие предприятия может принести немало преимуществ.

Преимущества открытия фирмы в Польше

Польша входит в число европейских государств, которые очень популярны для создания и развития бизнеса в разных отраслях экономики. Почему так выгодно открытие спулки в Польше? Для этого есть несколько причин:

Доступ иностранцев к созданию предприятия. Для регистрации компании иностранцу понадобиться только загранпаспорт, также доступна и онлайн регистрация фирмы, без необходимости приезжать в Польшу.

Выгодное географическое расположение страны. Польша имеет хорошее транзитное и логистическое расположение.

Налоговая система. Государство характеризуется одним из самых небольших, среди стран ЕС, уровней налогообложения на бизнес.

Затраты на содержание фирмы в Польше – самые низкие в Евросоюзе.

Доступ к широкому рынку ЕС. Открыв предприятие, бизнес получает доступ не только к рынку внутри страны, но и европейскому (более 440 млн покупателей).

Популярные направления деятельности иностранцами

Иностранные граждане могут создать предприятие в разных сферах деятельности, но наиболее популярными являются: перевозки (как грузовые, так и пассажирские), торговля, строительство, сфера информационных технологий, кроме того, популярно открыть фирму по трудоустройству в Польше.

В каждом из указанных видов деятельности есть свои преимущества. Так, если Вы решили открыть фирму по грузоперевозкам в Польше https://r-partners.pl/ru/kak-otkryt-transportnuyu-fyrmu-v-polshe-poshagovaya-ynstruktsyya/, то будет не сложно получить необходимые транспортные лицензии и разрешения. В сфере торговли, компании получают доступ к огромному европейскому рынку.

О чем нужно позаботиться, прежде чем регистрировать фирму в Польше?

Для того чтобы открыть спулку в Польше https://r-partners.pl/ru/registratsiya-predpriyatiya-v-polshe/, необходимо заранее определиться с рядом вопросов: