Открытие предприятия в Польше хорошая возможность для бизнесменов, в том числе и начинающих, развить свой бизнес. Создание и развитие предприятия может принести немало преимуществ.
Преимущества открытия фирмы в Польше
Польша входит в число европейских государств, которые очень популярны для создания и развития бизнеса в разных отраслях экономики. Почему так выгодно открытие спулки в Польше? Для этого есть несколько причин:
- Доступ иностранцев к созданию предприятия. Для регистрации компании иностранцу понадобиться только загранпаспорт, также доступна и онлайн регистрация фирмы, без необходимости приезжать в Польшу.
- Выгодное географическое расположение страны. Польша имеет хорошее транзитное и логистическое расположение.
- Налоговая система. Государство характеризуется одним из самых небольших, среди стран ЕС, уровней налогообложения на бизнес.
- Затраты на содержание фирмы в Польше – самые низкие в Евросоюзе.
- Доступ к широкому рынку ЕС. Открыв предприятие, бизнес получает доступ не только к рынку внутри страны, но и европейскому (более 440 млн покупателей).
Популярные направления деятельности иностранцами
Иностранные граждане могут создать предприятие в разных сферах деятельности, но наиболее популярными являются: перевозки (как грузовые, так и пассажирские), торговля, строительство, сфера информационных технологий, кроме того, популярно открыть фирму по трудоустройству в Польше.
В каждом из указанных видов деятельности есть свои преимущества. Так, если Вы решили открыть фирму по грузоперевозкам в Польше https://r-partners.pl/ru/kak-otkryt-transportnuyu-fyrmu-v-polshe-poshagovaya-ynstruktsyya/, то будет не сложно получить необходимые транспортные лицензии и разрешения. В сфере торговли, компании получают доступ к огромному европейскому рынку.
О чем нужно позаботиться, прежде чем регистрировать фирму в Польше?
Для того чтобы открыть спулку в Польше https://r-partners.pl/ru/registratsiya-predpriyatiya-v-polshe/, необходимо заранее определиться с рядом вопросов:
- Организационная форма для компании.
- Название для предприятия. Оно должно быть оригинальным.
- Место регистрации фирмы.
- Виды деятельности фирмы. Их может быть не более 10, кроме того, они должны быть выбраны в соответствии с классификатором видов предпринимательской деятельности.
- Размер уставного капитала. Минимальный размер уставного фонда – 5000 злотых.