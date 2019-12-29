Стало известно, почему шпроты на новогоднем столе могут испортить Год Крысы.

Эксперты посоветовали употреблять их в ограниченном количестве, поскольку большинство шпрот делают не по ГОСТу и кладут в консервы много соли. Об этом сообщает АиФ со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

По стандарту соли должно быть от 1% до 2,2%. Если не соблюдать эту пропорцию, шпроты могут навредить здоровью.

«Соль задерживает жидкость в организме и повышает артериальное давление. В результате этого отекают сосуды, сбивается обмен веществ», — заявила Соломатина.

По ее словам, здоровому человеку можно съесть пару рыбок. Если имеются заболевания печени, желудка, поджелудочной железы, желчного пузыря, то употреблять такой продукт нежелательно, особенно в больших количествах.

Кроме того, копченая рыба содержит бензапирен, который считается канцерогеном. Он почти не выводится из организма и может накапливаться.

Не случайно предельно допустимое содержание бензапирена на территории Таможенного союза устанавливается на уровне не более 1 мкг/кг для большинства продуктов, 5 мкг/кг для копчёной рыбы, менее 0,2 мкг/кг в детском питании

«Шпроты — продукт неполезный, хотя в общем рыба является продуктом диетическим», — подытожила диетолог.

Ранее «Рамблер» сообщал, что диетологи признали пользу майонеза.

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