Чем хуже качество сна у женщин и чем меньше они спят, тем больше в их рационе добавленного сахара, насыщенных жиров и кофеина. Это показало новое исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association.

Ученые считают, что полученные ими результаты важны, поскольку у женщин высок риск ожирения и расстройств сна. Оба этих фактора могут быть связаны с перееданием. В то же время, добавленный сахар и нездоровые жиры увеличивают риск сахарного диабета 2 типа, ожирения и болезней сердца.

«В современной жизни мы часто работаем допоздна, поздно едим и иногда забываем о том, как важен сон для поддержания здорового образа жизни. Наше исследование подчеркивает важность хорошего качественного сна для поддержания здоровой массы тела и, потенциально, профилактики болезней сердца у женщин», — сказала CNN доктор Брук Аггарвал (Brooke Aggarwal), доцент Колумбийского университета, ведущий автор исследования.

Ученые из Медицинского центра Ирвина Колумбийского университета оценили связь между качеством сна и особенностями диеты почти 500 женщин в возрасте от 26 до 76 лет. Информацию о качестве сна исследователи получали со слов участниц исследования. Также женщины сообщали о том, как часто они употребляли различные продукты в течение года и ранее.

Женщины, которые плохо спали, получали в среднем на 500-800 калорий в сутки больше, чем женщины с нормальным сном. Они съедали больше вредных жиров и сахара и употребляли меньше клетчатки и цельнозерновых продуктов, чем предписывают рекомендации по питанию.

Один из возможных механизмов влияния недосыпания на переедание – стимулирование голода и подавление гормональных сигналов, которые сообщают о сытости, говорится в исследовании. Бессонница может влиять на гиппокамп – отдел мозга, который участвует в регулировании потребления пищи.