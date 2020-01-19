Почему инсульт участился в нашей стране

Медики Национального сообщества по атеротромбозу известили, что по сей день, люди не уделяют достаточного внимания, лечению, в следствии чего в стране, довольно много случаев, возникновения инсультов.

Подавляющие большинство пациентов, которые нуждаются в антиагрегантах (препаратах, снижающих риск образования тромбов в артериях), их не получают.

Не забывайте делать и компьютерную томографию которая может помочь, выявить любые заболевания на стадии появления, а время может быть решающим фактом.

Инсульт — это достаточно серьезная болезнь головного мозга, которая вызвана закупоркой или даже разрывом сосуда, который питает часть мозга, отмечаются случаи кровоизлияния и в оболочки мозга.

Медики разделяют их на 2 вида инсульт: геморрагический, когда разрывается сосуд и происходит кровоизлияние, и ишемический — при закупорке сосуда.

В основном на развитие инсульта влияют такие заболевания как гипертоническая болезнь, мерцательная аритмия, пороки сердца, пароксизмальная тахикардия и, конечно же, атеросклероз.

Создана Национальная ассоциация по борьбе с инсультом, по ее данным, наша страна по частоте инсультов вышла на второе место в мире. Прилагаются все усилия, но видимо, их недостаточно.

Почему же инсульт так тяжел и страшны его последствия?

Дело в том, что головной мозг составляет всего около двух процентов массы нашего тела, но при этом он главный потребитель поглощаемого нами кислорода.

Поступающий с кровью кислород расходуется мозгом мгновенно, поэтому так важно состояние кровеносных сосудов, прекращение поступления живительного газа всего на 7—8 минут приводит к гибели человека.

Чтобы избежать этого недуга, необходимо просвещать население, информировать его об опасности атеротромбоза и о способах профилактики.