Угловому дивану отведена особая роль в обустройстве вашего интерьера. Он придает обеспечивает уют и комфорт, дополняет ваше пространство стильным дизайном и яркими акцентами. Такой предмет мебели легко может стать главным элементом интерьера вашей квартиры, дома или даже офиса.

Экономия места – одно из главных преимуществ такого дивана. Благодаря конструкции и тому, что он размещается под стеной и занимает немного места, при этом обеспечивает весь необходимый функционал, необходимое количество нужных посадочных мест. Также с помощью таких моделей диванов очень легко зонировать пространство, например, отделить зону отдыха от рабочей зоны, или кухню от обеденной зоны.

Функциональность и комфорт

Одно из самых главных и важных преимуществ таких диванов – это их многофункциональность. В угловые диваны могут быть встроенные кофейные столики, мини-бары, дополнительные ниши для хранения вещей, ящики для хранения постели, подушек, пледов, если вы используете диван в качестве спального места.

Благодаря широкому ассортименту материалов для обивки, фурнитуры, декора, даже самый требовательный покупатель сможет подобрать то, что ему нужно. Например, вы можете выбрать цвет дивана на любой вкус, от классического до яркого дивана, который станет изюминкой современного интерьера. Также вместо дивана из ткани, вы можете выбрать угловой диван с экокожи. Не забываем о возможности выбрать любое количество необходимых модулей.

Все модели угловых диванов можно разделить по следующим категориям:

форма – Г-образная и П-образная;

мобильность – статичные (без механизма трансформации) и модульные (их легко перемещать, и они могут менять размер);

трансформация – с механизмом трансформации и без.

В случае, если вы планируете использовать угловой диван из интернет-магазина https://www.meblium.com.ua для сна, то именно пункт про трансформацию будет самым важным, поскольку от механизма трансформации зависит удобство раскладывания. Книжка и дельфин являются самыми популярными системами. Но существуют также и другие системы трансформации. Есть модели, у которых спинка может откидываться назад, увеличивая тем самым полезную площадь для сна и отдыха. Есть также модели диванов, в которых предусмотрен выдвижной угол, где второе спальное место выкатывается вбок и образует как будто нижний этаж. Другие модели оснащены механизмом трансформации, который напоминает раскладушку, у других нижняя часть фиксируется на выдвижном блоке с ламелями, у некоторых опускается спинка.

Угловые диваны – отличное решение, которое дает возможность дополнить дизайн вашего помещения, сэкономить пространство, обеспечить многофункциональность и стильное решение. Покупая такой диван, вы однозначно делаете правильно.