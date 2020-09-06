Почасовая подача питьевой воды из-за засухи и обмеления водохранилищ вводится в Симферополе с 7 сентября.

Жители города и 39 населённых пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов будут получать воду только утром и вечером. Таким образом потребление воды снизится до ста кубометров в сутки. Это третий и самый жёсткий этап ограничений, пишут «Известия».

Поэтапный режим ограничения водоснабжения введён в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа. Это связано с тем, что Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. Но после вхождения Крыма в состав России Киев прекратил подачу воды. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ естественного наполнения и из скважин, но из-за засухи водохранилища существенно обмелели.

Как писал NEWS.ru ранее, управление верховного комиссара ООН по правам человека обратилось к российским властям с просьбой предоставить дополнительную информацию о ситуации с поставками пресной воды в населённые пункты Крымского полуострова.