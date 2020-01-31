СПОРТ

Побит рекорд по числу голов за сборную в истории футбола

08:01 31/01/2020

Капитан национальной команды Канады Кристин Синклер установила рекорд по голам, забитым за сборную в истории футбола, передает ВВС News.

Накануне за 23 минуты она оформила дубль в отборочном матче олимпийского турнира против Сент-Китс и Невис (11:0). В результате на счету футболистки стало 185 мячей за национальную команду, это позволило ей опередить мировую рекордсменку по данному показателю – американку Эбби Уомбах (184), которая недавно завершила карьеру.

Кристин Синклер 36 лет. Она является самой титулованной футболисткой Канады, за которую выступает с 16 лет. Спортсменка провела 290-й матч за сборную и планирует принять участие в Олимпиаде-2020 в Токио.

Добавим, что самым результативным игроком в мужском футболе является форвард из Ирана Али Даеи, который во время выступления за национальную команду успел забить 109 мячей.



