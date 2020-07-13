Руслан Кожухов и Евгений Ромашов поведали последние новости с Сейшел.

Новости с Сейшел от Руслана Кожухова и Евгения Ромашова.

1) Алеся Семеренко и Юлия Белая покинули Остров любви и больше не являются участницами проекта.

2) Никита Барышев вернулся на остров. Остро стоит решение квартирного вопроса, никто с ним вместе жить не хочет.

3) Вывозить участников с Сейшел не будут, потому как границы закрыты и нет возможности прислать людей с Москвы на смену состава.

4) Во вторник покажут приход двух русских парней ( по результатам местного кастинга из туристов)

5)Пингвинова рожать на Сейшелах не будет. Для нее что-то придумают.

6) Отношение строить не с кем. Все живут одной дружной коммунной, все братья и сестры. Никто никого не хочет.

7)Местные власти объявили, что пускать в страну начнут не раньше февраля.