Экс-глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон заплатил более 862 тыс. долларов организаторам своего побега из-под домашнего ареста в Японии. Об этом говорится в материалах окружного суда Массачусетса.

По данным американской прокуратуры, в октябре 2019 года Карлос Гон перевел компании Promote Fox LLC сперва 540 тыс., а затем еще 322,5 тыс. долларов со своего банковского счета в Париже. Эта компания принадлежит Питеру Тейлору, который ранее был арестован по запросу японских властей как организатор побега Гона, и одному из братьев Тейлора, передает ТАСС.

Японские следователи считают, что Питер Тейлор и его отец Майк Тейлор, который долгое время служил в специальном подразделении ВС США и также был арестован по запросу Японии, вместе организовали побег Гона. По версии следствия, отец и сын Тейлоры в декабре прошлого года встретились с покинувшим свой дом Гоном в одной из токийских гостиниц. Затем все трое отправились в Осаку на поезде. В международном аэропорту города Карлоса Гона пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры в бизнес-джет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там Гон пересел в другой самолет, на котором прибыл в Ливан. Сейчас Карлос Гон по-прежнему находится в Ливане и не может покинуть страну.

Напомним, Карлос Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года и провел под стражей несколько месяцев. В начале марта 2019 года он вышел из тюрьмы под залог в 9 млн долларов, но через месяц его опять арестовали в связи с предъявлением новых обвинений.

Гона обвиняют в том, что он направил средства Nissan в дилерский центр в Омане, которым управлял его знакомый. Деньги перечислялись с 2015 по 2018 год, а потери Nissan от этой схемы оцениваются примерно в 5 млн долларов. Экс-главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi также обвиняют в сокрытии доходов на общую сумму в 80 млн долларов. Кроме того, прокуроры считают, что Гон списал на Nissan свои личные убытки в размере 16 млн долларов. Сам Гон ранее назвал дело против себя следствием заговора в руководстве Nissan. Все обвинения бывший топ-менеджер отрицает. В апреле 2019 года его снова выпустили из тюрьмы под домашний арест.

В сентябре 2019 года Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) пояснила, что с 2009 года Гон при помощи подчиненных создал схему сокрытия 90 млн долларов своей компенсации. Ежегодно он устанавливал для себя общую сумму компенсации, при этом определенная сумма выплачивалась и раскрывалась в публичных отчетах, а другая часть денег не выплачивалась и не разглашалась. Получить эти деньги Гон рассчитывал после ухода на пенсию. Также для Гона была увеличен до 50 млн долларов размер пенсионного пособия. Гон не признал обвинения японской юстиции и американского регулятора, но согласился выплатить наложенный SEC штраф в 1 млн долларов.

22 ноября 2018 года Гон был отправлен в отставку с поста председателя совета директоров Nissan, а вскоре топ-менеджера уволили и с должности председателя совета директоров Mitsubishi. В начале апреля 2019 года Гона, а также его соратника Грега Келли исключили из совета директоров Nissan.