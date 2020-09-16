23-летний колумбийский велогонщик Эган Берналь из команды Ineos досрочно завершил выступление на шоссейной многодневной гонке «Тур де Франс». Спортсмен сосредоточится на восстановлении после участия в самом престижном велосоревновании и изменит свои цели на оставшуюся часть сезона.

«Конечно, я не хотел, чтобы мое участие в «Тур де Франс» закончилось таким образом, но я согласен, что это правильное решение для меня в данных обстоятельствах, — приводит слова Берналя официальный сайт команды. — Я испытываю огромное уважение к этой гонке и с нетерпением жду возможности вернуться сюда в дальнейшем».

Берналь выиграл «Тур де Франс» в прошлом году, а также стал победителем многодневок «Париж-Ницца» и «Тур Швейцарии». В общем зачете «Тур де Франс» 2020 года он после 16 этапов занимает 16-е место.

Egan Bernal has withdrawn from the Tour de France ahead of stage 17. — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 16, 2020

В этом году маршрут гонки проложен только по территории Франции. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт перенесли из-за пандемии. Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью 3 470 км, финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских Полях.