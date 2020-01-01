Победитель, выигравший в Москве 1 млрд рублей в новогоднюю лотерею «Столото», получит сумму за вычетом подоходного налога в 13%, передает «РИА Новости» в среду, 1 января, со ссылкой на пресс-службу лотереи.

«Подоходный налог с суммы составит 13%. Причем ему не нужно беспокоиться, сумма сразу придет за вычетом налога», — сообщили организаторы розыгрыша.

Для получения выигрыша победителю нужно обратиться в лотерейный центр «Столото», там оформят все необходимые документы. Так как сумма выигрыша превышает 10 млн рублей, процедура проверки подлинности билета займет 40 дней, а весь выигрыш победитель получит в течение полугода.

Также представители лотереи добавили, что деньги будут перечислены на счет, который укажет победитель.

Ранее 1 января стало известно, что житель Москвы выиграл 1 млрд рублей в розыгрыше новогоднего тиража лотереи «Русское лото». Всего в розыгрыше участвовали 53 614 853 билета, выигрышный был куплен в Москве. Этот выигрыш стал рекордным по размеру за всю историю российских государственных лотерей.