Победитель конкурса «Лидеры России» Дмитрий Огуряев назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта «Россия — страна возможностей», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В новой должности Огуряев будет заниматься вопросами развития электронного правительства, а также отвечать за запуск, методологию и координацию сервисов на едином портале госуслуг.

«Мне кажется, что на сегодняшний день направление цифровизации государственных услуг является одним из наиболее перспективных во всех отношениях», — сказал замминистра.

Дмитрий Огуряев участвовал в первом сезоне конкурса управленцев. Он стал шестым победителем, занявшем должность заместителя федерального министра. Ранее Олег Салагай стал заместителем министра здравоохранения, Павел Сорокин и Евгений Грабчак — заместителями министра энергетики, Илья Торосов — заместителем министра экономики, Дмитрий Волков — заместителем главы Минстроя.

Конкурс «Лидеры России» основан автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента Владимира Путина. Его цель — создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны.