23-летние победитель и финалист кубка «Управляй!» платформы «Россия — страна возможностей», участники программы «Наставничество» клуба Лидеров России «Эльбрус» Дмитрий Фёдоров и Вячеслав Темняков вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России» в Екатеринбурге. Всего в полуфинал в Уральском федеральном округе в 2020 году прошло 262 конкурсанта и сегодня будут известны финалисты конкурса.

«Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». В настоящее время во всех федеральных округах страны проходят региональные полуфиналы третьего сезона конкурса.

«Мне приятно принимать участие в проектах платформы «Россия — страна возможностей», таких как кубок «Управляй!» и «Лидеры России». Эти проекты выявляют, с одной стороны, одинаковые управленческие компетенции, с другой — совершенно противоположные. Я также участвовал в октябре 2019 года в Сочи в подготовке Наблюдательном совета платформы в Сочи. Мне нравится платформа и идеи, которые она реализует, это реальная возможность социальных лифтов. Благодаря проектам АНО «Россия — страна возможностей» общество растет и развивается, и здорово быть частью этих проектов», — поделился Темняков Вячеслав, полуфиналист конкурса «Лидеры России», помощник председателя совета директоров группы компаний «Инферум».

Вячеслав является участником программы «Наставничество», которую реализует клуб Лидеров России «Эльбрус». Его наставник — директор и бизнес-тренер в консалтинговой компании MOST Consulting, а такж старший преподаватель ОмГУ им. Достоевского, победитель конкурса «Лидеры России» 2017— 2018 гг., член клуба «Эльбрус» Евгений Лупинос.

Дмитрий Фёдеров из Челябинска – выпускник Южно-Уральского государственного университета ЮУрГУ, индивидуальный предприниматель, владелец компании по разработке и производству детских развивающих наборов «FDtoys», победитель кубка «Управляй!» прошел в полуфинал конкурса «Лидеры России».

«Хочу рассказать про возможности, которые я получил благодаря проектам платформы «Россия — страна возможностей», а именно: конкурсу «Лидеры России» и кубку «Управляй!». Во-первых, это грант 500 000 рублей, который я получил после победы в «Управляй!» и, благодаря которому, сейчас обучаюсь в Москве, в Институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС. Помимо этого, мы, победители «Управляй!» объединились и стали уже друзьями, получили возможность более эффективного и быстрого обучения, поднятия своих профессиональных компетенций», — заявил Дмитрий Фёдоров.

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