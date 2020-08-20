Третий тур чемпионата страны по футболу завершился победой петербургского «Зенита» над московским ЦСКА, после чего «сине-бело-голубые» захватили единоличное лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» остался единственным клубом РПЛ, не потерявшим очков.

В среду питерцы одержали домашнюю победу над московским ЦСКА со счетом 2:1. У победителей дублем отметился Сердар Азмун (19′, 69′). Единственный гол в составе армейцев провел Никола Влашич (26′).

Действующий чемпион РПЛ выиграл все три матча на старте сезона и с девятью очками единолично возглавил турнирную таблицу. В активе армейцев, потерпевших первое поражение, шесть баллов и пятое место.

Турнирная таблица #ТинькоффРПЛ после 3-го тура 📊 pic.twitter.com/XTdlyPb7j0 — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 19, 2020

Также в среду футболисты московского «Динамо» обыграли дома «Ростов» со счетом 2:0. Забитыми мячами в конце первого тайма отметились Максимилиан Филипп (42′) с пенальти и Николай Комличенко (45′).

«Бело-голубые» одержали две победы в трех турах и набрали семь очков, причем команда Кирилла Новикова и не пропустила ни одного гола. В активе ростовчан осталось три балла.

Первой победы в сезоне добился грозненский «Ахмат», на своем поле переигравший волгоградский «Ротор» со счетом 3:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Владимир Ильин (47′) и Одисе Роши (53′, 61′), у проигравших отличился Сергей Серченков (58′). На 30-й минуте форвард грозненской команды Андрес Понсе не сумел реализовать пенальти.