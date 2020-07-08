со ссылкой на Bloomberg.

«Да, мы рассматриваем это», – сказал президент США в интервью телекомпании Gray Television, полную версию можно будет увидеть на телеканале 12 июля.

Рассуждая над словами госсекретаря Вашингтона, Трамп отметил: «Это большой бизнес. Послушайте, то, что произошло с Китаем и с этим вирусом и то, что они сделали с этой страной и со всем миром, – возмутительно».

Со слов американского лидера, запрет TikTok в стране – «один из многих» вариантов, которые он рассматривает в качестве ответа на ситуацию с коронавирусом.

Китайские власти не раз отвергали обвинения США в неспособности сдержать распространение коронавируса, сокрытии фактов, несвоевременной реакции, уточняя, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции по COVID-19.

Помпео в беседе с телеканалом Fox News объявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность запретить работу на территории страны китайского приложения TikTok. Отвечая на вопрос о том, порекомендовал ли бы он устанавливать на телефонах TikTok, он заявил, что посоветовал бы использовать это приложение лишь в случае, если граждане хотят, чтобы их личные данные оказались «в руках Коммунистической партии Китая».

TikTok – приложение для создания и просмотра коротких видео, которым владеет китайская компания ByteDance. Запущенное в 2018 году, оно лидирует в сегменте приложений для коротких видео в КНР и завоевывает популярность по всему миру.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Трамп уведомил ВОЗ о выходе США из организации.

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