В охваченном огнем складе боеприпасов раз в 20 секунд взрывается снаряд, сообщает ТАСС. Несколько часов назад интенсивность взрывов составляла раз в 5-10 секунд.

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области, как сообщал «Рамблер», произошел днем 7 октября. Изначально возгорание возникло на территории воинской части, где, как предполагается, вспыхнула сухая трава. Огонь быстро распространился ни рядом стоящий склад. В результате начали срабатывать снаряды. СМИ сообщают, что взрывы раздавались каждые 5 секунд.

На момент утра 8 октября интенсивность взрывов уменьшилась: в настоящий момент разрывается по три снаряда в минуту. «Царьград» сообщает, что, по данным Минобороны, основной арсенал склада уже был уничтожен.

Тушение пожара продолжается. В операции по ликвидации огня задействовано 800 человек, 200 единиц техники, в том числе три пожарных поезда, четыре самолета и три вертолета. Из района ЧП было эвакуировано около 2300 человек. 10 человек пострадали, 6 из них госпитализированы.