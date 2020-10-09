Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что если у заразившегося коронавирусом пациента появилась одышка и высокая температура, нужно немедленно обращаться к врачу.

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Тем же, у кого этих симптомов нет, Малышева рекомендовала лечиться в домашних условиях. В первую очередь, нужно купить пульсоксиметр, который позволяет следить за уровнем кислорода в крови.

Если вы его купили, то все становится проще — можно самостоятельно наблюдать за своим состоянием. Если значение падает ниже 94%, то это уже повод для обращения к врачу. Кроме того, нужно наладить питьевой режим и, по словам Малышевой, пить не меньше двух литров воды в сутки.

В качестве жаропонижающего лучше приимать лекарства на основе парацетамола. Еще одним средством во время болезни является прием витамина D. Телеведущая отмечает, что высокий уровень смертности от коронавируса связан с его низким уровнем в организме.

Нужно помнить, что коронавирус увеличивает риск образования тромбоза, так что если вы входите в группу риска, то следует принимать антикоагулянт. Его выписывает врач.

Недавно Малышева сделала прогноз относительно второй волны коронавируса. Она отметила, что, во-первых, российская медицина готова к возможному росту числа заразившихся, а во-вторых, врачи теперь знают, как его лечить.