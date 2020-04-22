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Федеральную платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе России. Об этом сообщается на сайте Минкомсвязи.

Работодатели смогут подать список сотрудников для получения постоянных пропусков. Подача заявок будет осуществляться через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг.

Физические лица смогут оформить пропуска через мобильное приложение «Госуслуги. Стопкороновирус». Там необходимо будет указать причину выхода из дома, конечное место назначения, привязать транспортное средство. Пропуск будет действовать ограниченное время.

Первыми к платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа — Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.

Со следующей недели, как ожидается, к проекту присоединятся 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Как сообщал «Рамблер», в Москве система электронных пропусков для передвижений на личном или общественном транспорте действует с 13 апреля. Пропуск содержит QR-код и номер. Его необходимо распечатать, записать на бумаге или сохранить в телефоне. В документе указаны имя гражданина и его паспортные данные, цель поездки, пункт отправления и пункт назначения, срок действия пропуска, номер автомобиля или транспортной карты.

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