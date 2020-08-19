Американские учёные выявили последовательность, в которой начинают проявляться первые симптомы коронавируса нового типа.

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По их словам, инфекция проявляется так: жар, кашель, боли в мышцах, тошнота или рвота, диарея. Данные получены после анализа историй болезни более 55 000 пациентов, результаты исследования опубликованы в Frontiers in Public Health.

Выявление этого механизма является важным инструментом для своевременного выявления болезни и оказания грамотной медицинской помощи, подчёркивают эксперты.

Как рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, реакция организма на коронавирус может зависеть от индивидуальных генетических особенностей организма.

Ранее сообщалось, что жидкость для полоскания рта может снизить риск передачи коронавируса. Немецкие эксперты протестировали восемь таких жидкостей с разными ингредиентами, и выяснилось, что все они снижали исходный титр вируса, независимо от того, что в них было добавлено для усиления эффекта (мята, кора дуба, шалфей, ромашка и так далее).

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 4 828 заболевших COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1230 (25,5%).