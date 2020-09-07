Ведущий Андрей Черкасов всеми силами пытается расшевелить и растормошить молодежь, чтобы они строили отношения. В дневном эфире от 5 сентября 2020 года он лишний раз напомнил о попытке флирта Максима Колесникова с Яной Шафеевой. Сложно понять, в шутку или всерьёз Черкасов сказал, что Максим Колесников способен заменить Захара Саленко на телепроекте.



Колесников совсем не против такого сравнения и считает себя «ровней» бывшему участнику Захару, однако Яна не рассматривает Максима в качестве своего кавалера. Хотя многие зрители солидарны с мнением Андрея Черкасова, ведь оба парня во многом схожи. Так, им обоим присущ «нарциссизм», даже не всегда здоровый и переходящий все рамки. Также и амбиции ребят во многом одинаковы, они оба стремятся продвинуться в телевидении и уверены в обладании качествами ведущего.



Многие сомневаются в перспективе пары Яны и Максима. На днях участница проекта Мария Бондарь показала зрителям, что у Колесникова отсутствует мужской стержень, так необходимый Шафеевой. К тому же, Максиму нужна очень яркая и заметная партнёрша, которая не будет угнетать молодого человека, а Яну сложно назвать такой.