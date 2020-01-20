С момента запуска железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив проехали 100 поездов. Об этом 20 января сообщил телеканал РЕН ТВ.

Юбилейным стал поезд, следовавший из Севастополя в Санкт-Петербург. Он пересек Керченский пролив 19 января в 23:10 по московскому времени. По данным информационного центра «Крымский мост» почти за месяц, поезда, следовавшие по мосту, перевезли 85 тыс. пассажиров. Пик пассажиропотока пришелся на 3 января, когда по мосту проехали 2,8 тыс. человек.

Крымский мост соединил полуостров с Краснодарским краем и стал самым протяженным в России и в Европе — его длина составляет 19 км. Мост состоит из двух параллельных частей — автодорожной и железнодорожной. Движение по первой было открыто в 2018 году, а по второй — 23 декабря 2019-го.

Первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь 25 декабря. На следующий день вокзал Симферополя принял первый поезд из Москвы.

За 19 месяцев работы автодорожной части моста по нему проехало 8,5 млн машин, в том числе 900 тыс. грузовиков и 110 тыс. автобусов. Это в 1,7 раза больше, чем количество пассажиров Керченской паромной переправы с 2015 года (5,1 млн транспортных средств).