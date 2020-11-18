По словам кардиолога Натальи Гаврилюк, понятие «аритмия» включает в себя группу нарушений.

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Аритмия (нарушение сердечного ритма) возникает, когда электрические импульсы, которые инициируют сокращение сердца, работают неправильно, заставляя орган биться слишком быстро, слишком медленно, нерегулярно, неритмично.

По словам Гаврилюк, экстрасистолия выделяется резкими толчками и перебоями. Человек чувствует, что удара как будто не случилось — должен был прийти, но его не было, потому что сердце сократилось внезапно, не наполнившись кровью.

Тахикардия (учащение сердечных биений до 100 ударов в минуту в покое), как правило, сопровождается чувством дрожи, а брадикардия (ослабление сердечного ритма менее 60 ударов в минуту в покое) — предобморочным состоянием, а также чувством «прилива жара к голове».

Если вы чувствуете перебои в груди, очень быстрое или очень медленное биение, боли, одышку, головокружение, обязательно обратитесь к кардиологу. Иногда аритмия не проявляет себя, и врач обнаруживает ее на планом осмотре.

Самыми частыми причинами аритмии являются болезни сердца, высокое давление, сахарный диабет, вредные привычки, злоупотребление лекарствами, постоянный стресс.

Аритмия может случиться и у здоровых людей как следствие простуды, переутомления, а также излишнего употребления спиртного, курения или приема наркотиков.