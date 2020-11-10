Как распознать холестериновые бляшки в сосудах и вовремя устранить проявления атеросклероза, рассказали российские медики. Это опасное заболевания, и пациентов с таким диагнозом становится все больше.

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Атеросклеротические бляшки являются отложением жиров. Вначале бляшка мягкая. Ее части могут уходить с током крови, отрываясь. Однако в дальнейшем, при патологии стенки сосуда, образуется соединительная ткань (фиброз), а затем — кальциноз, то есть в этой зоне откладывается кальций. На этом этапе бляшка становится твёрдой и уже не «рассосется».

По каким признакам можно заподозрить развитие атеросклероза? Если бляшки поразили сосуды сердца, то могут начаться боли в груди при физнагрузке, возникать нехватка воздуха. Если поражены сосуды мозга, начинаются нарушения внимания, головокружение. «Плывет» зрение, в походке появляется шаткость. Если бляшки поразили сосуды нижних конечностей, то пациент будет чувствовать боль в ногах, когда ходит.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург отмечал, что 80% холестерина синтезируется в печени, а не поступает в организм с едой. Если уровень холестерина выше 5,5 ммоль, значит, он превышает норму. Однако нужно помнить, что он играет роль в выработке ряда гормонов и витаминов, поэтому экстремально низкий холестерин — плохой показатель.