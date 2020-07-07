Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне составили 122 622 автомобиля. Этот показатель вырос примерно вдвое относительно мая, но по сравнению с июнем 2019 года продажи упали на 14,6%. Об этом сообщили в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По итогам первой половины 2020 года продажи составили 635 959 машин, сократившись на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«После двух месяцев резкого падения продаж автомобилей в июне появились признаки медленного возвращения к результатам прошлого года. Несмотря на то, что дилеры работают, меры государственной поддержки дополнительно стимулируют продажи и положительно сказывается отложенный спрос, все же в июне мы наблюдаем снижение продаж на 14,6% по сравнению с июнем 2019 года. Для производителей и дилеров прошедшие полгода напоминали американские горки: небольшой подъем в начале года, беспрецедентно резкое падение в апреле-мае и медленное восстановление в июне. Падение на 23% по сравнению с июнем прошлого года в целом соответствует новому прогнозу АЕБ на 2020 год: 1 339 000 проданных автомобилей, что также ниже уровня прошлого года на 23,9%. Новый прогноз основан на предположении о продолжении государственной поддержки стимулирования покупательского спроса и отсутствии второй волны пандемии», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Лидерство на рынке сохранила компания «АвтоВАЗ», продажи которой составили 28 020 автомобилей Lada (без учета 2228 машин Niva, ранее продававшихся под брендом Chevrolet), сократившись на 9%. Далее идут компании Kia (17 007 машин, -12%), Hyundai (13 373 машины, -18%), Renault (10 704 машины, -10%), Volkswagen (7553 машины, -20%), Toyota (7364 машины, -14%), Skoda (7282 машины, +3%) и Nissan (4267 машин, -22%).

В целом ситуация на авторынке по итогам июня оказалась лучше, чем ожидалось: эксперты прогнозировали, что продажи упадут на 30%.

Напомним, по данным АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае составили 63 033 автомобиля, сократившись на 51,8% по сравнению с маем 2019 года.