Среди 8 задержанных по делу о торговле младенцами, рожденными суррогатными матерями, не только врачи. В четверг вечером Басманный суд избрал меру пресечения Татьяне Блиновой — жительнице Казахстана, которая сама являлась «сурмамой».

Как передал корреспондент «» из суда, Блинова — мать-одиночка, воспитывает дочь 2017 г.р. Она заявила, что действительно рожала ребенка для других родителей, но не участвовала в его продаже. Однако следствие предъявило ей обвинение. Вторая «сурмама» по фамилии Коршун, также фигурантка дела, все ещё разыскивается.

Суд отправил Блинову под домашний арест до 14 сентября. Ей запрещено пользоваться Интернетом. Ранее 5 человек — врачи, юрист, курьер — были арестованы.