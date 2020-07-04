Прокуратура провинции Сакарья выдала ордер на арест трёх человек по делу о взрыве на фабрике фейерверков в Турции, в субботу они были задержаны, сообщает агентство Anadolu.

Сообщается, что полиция арестовала ответственного руководителя и двух начальников предприятия, на котором произошел взрыв. Подозреваемые были доставлены в полицейский участок.

Взрыв на фабрике фейерверков произошел в пятницу неподалеку от города Хендек. По словам губернатора Сакарьи Четина Октайя Калдырыма, на момент взрыва на фабрике находились от 150 до 200 сотрудников. Отмечается, что в момент взрыва на фабрике находилось 110 тонн фейерверков. По последним данным в результате взрыва погибли 4 человека, еще 114 пострадали.